Чтобы облегчить участь многодетных семей, российские власти предлагаю помогать им с ремонтом, сообщает DEITA.RU. Методы реализации данной идеи предложили реализовать сотрудникам МЧС. С такой инициативой выступила специальная комиссия под руководством главы МВД Владимира Колокольцева.

Планируется, что жилье, в котором проживают многодетные семьи, могут быть отремонтированы силами государственных структур. Речь идет о капитальном ремонте печного отопления, замене электропроводки. Главная задача — максимально обезопасить жилые дома и квартиры от возникновения пожаров.

По мнению главы проектов по безопасности Сергея Победоносцева, значительная часть домов, в том числе, в которых проживают семьи с тремя и более детьми, требует капитального ремонта. Ремонт отдельных элементов проблемы в России не решит. «В этом случае они будут эффективны», — цитирует РИА ФАН Победоносцева.

Ранее в России предложили выделять субсидии на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Идея еще не проработана, однако россияне уверены, что это коснется только малообеспеченных семей.

Екатерина Брязгунова