telegr wh call

Новости

Бесплатным питанием школьников обеспечат с 1 сентября

16 Февраль 2020, 22:36

Губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже самой коррупции

16 Февраль 2020, 21:30

Россияне не спешат эвакуироваться с коронавирусного лайнера

16 Февраль 2020, 20:24

Врачей станет еще меньше в российских поликлиниках

16 Февраль 2020, 19:32

Гражданских жен в РПЦ назвали бесплатными проститутками

16 Февраль 2020, 19:11

«Виноватых нет»: тигренок бросился под рейсовый автобус

16 Февраль 2020, 18:15

Девушку с сайта знакомств нашли по отпечаткам пальцев

16 Февраль 2020, 18:07

«Решайте сами отправлять или нет»: школы и детсады Владивостока в понедельник будут работать

16 Февраль 2020, 17:19

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Бесплатным питанием школьников обеспечат с 1 сентября

обед

С 1 сентября 2020 года всех учащихся начальной школы, независимо от материального положения семьи, бесплатно обеспечат горячим завтраком или обедом, сообщает ИА DEITA.RU.

Планируется, что в третьем чтении закон будет рассмотрен 18 февраля, а с началом нового учебного года родители младшеклассников уже не будут переживать, поел ли ребёнок на перемене или штудирует школьную программу натощак.

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

«Непросто далось. Все были против!», - заявил Владимир Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции.

Согласно им, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Кормить их будут за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.

 

Читайте также:

«Решайте сами отправлять или нет»: школы и детсады Владивостока в понедельник будут работать

Единороссы назначили «смотрящего» за выборами в Приморье

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Дмитрий Санников

Популярное

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Дорожная обстановка: спуск перекрыт

Во Владивостоке и пригороде ожидаются отключения воды

«Холодные звонки» хотят запретить в России
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...