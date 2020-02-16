Бесплатным питанием школьников обеспечат с 1 сентября

С 1 сентября 2020 года всех учащихся начальной школы, независимо от материального положения семьи, бесплатно обеспечат горячим завтраком или обедом, сообщает ИА DEITA.RU.

Планируется, что в третьем чтении закон будет рассмотрен 18 февраля, а с началом нового учебного года родители младшеклассников уже не будут переживать, поел ли ребёнок на перемене или штудирует школьную программу натощак.

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

«Непросто далось. Все были против!», - заявил Владимир Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции.

Согласно им, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Кормить их будут за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.