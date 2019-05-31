Только с начала года появилось 7 дополнительных мер поддержки, сообщает DEITA.RU.

При этом сам охват – от поддержки при рождении детей до сертификатов на приобретение жилья или автомобиля, так и сами суммы финансовой помощи нуждающимся приморцам. О новых программах и уже действующих, о том, куда обращаться и где получить всю необходимую информацию, рассказала в четверг, 30 мая, заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края Наталья Лунь. На пресс-конференции, которая состоялась в администрации края, спикер отметила, что сегодня в Приморье действуют 26 демографических выплат.

Напомним, поддержка семей при рождении детей является одним из пяти региональных проектов нацпроекта «Демография». С 2019 года он начал работать во всех регионах страны. «На такие «семейные» меры социальной поддержки предусмотрено выделение почти 4,3 миллиарда рублей, — рассказала Наталья Лунь, — и эта сумма существенного больше прошлогодней. Сравните — в 2018 году на эти цели было выделено 3,1 миллиарда рублей. В феврале 2019 года был принят краевой закон о единовременной выплате семьям, где родился первый ребенок. Такая семья может рассчитывать на выплаты в размере 2 прожиточных минимума на ребенка, что составит почти 27,4 тысячи рублей. И хочу подчеркнуть особо, что выплата идет всем родителям первенцев без учета доходов семьи. Еще на стадии разработки законопроекта губернатор Олег Кожемяко предложил дополнительно поддержать молодые семьи. И это было сделано — краевая доплата мамам, возраст которых от 18 до 25 лет. Размер выплаты для них — 22 600 рублей. И в совокупности, молодые приморские семьи, у которых появились первенцы, получают единовременную выплату в размере 50 000 рублей. И приятно, что такие семьи в Приморье есть, и за единовременной выплатой уже обратились более 770 семей, причем почти половине из них возраст молодой мамы от 18 до 25 лет. И они, соответственно, также получили краевую доплату в размере до 50 000 рублей.

Еще одна новая мера социальной поддержки, которая начала действовать с 2019 года – приморские семьи, в которых родился второй и более ребенок.

Раньше такие семьи получали из Пенсионного фонда сертификат на федеральный материнский капитал. Сейчас для таких семей в крае появился и региональный материнский капитал, который составляет 30% от федерального. В сумме это - почти 136 000 рублей. И эту выплату уже получили более 770 семей. При этом наш, региональный капитал, можно расходовать, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 1 год. На другие предусмотренные законом средства краевой выплаты разрешено расходовать только после исполнения ребенку одного года.

Отмечу, что средства краевого материнского капитала так же, как и федерального, могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи, оплату образования детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», — отметила спикер.

Также Наталья Лунь рассказала об изменениях по ежемесячной выплате семьям, в которых родился третий и последующие дети. Данная мера социальной поддержки успешно работает в крае с 2013 года, но родители могли оформить ее лишь один раз. Например, если получали пособие после рождения третьего ребенка, то оформить на последующих детей уже не имели права. В случае принятия нового закона ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка можно оформить на остальных малышей. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении депутатов Законодательного Собрания ПК.

Также, в этом году упростили порядок предоставления выплаты: были внесены изменения в закон о социальной поддержке многодетных семей. Теперь они позволяют переоформлять ежемесячное пособие не каждые полгода, а раз в год.

«И для многих приморских семей это нововведение — существенно, — продолжила разговор Наталья Николаевна. — Для выплаты требуется значительный пакет документов, в том числе данные о доходах каждого члена семьи. Конечно, большую часть документов наши специалисты запрашивают в краевых и федеральных структурах самостоятельно, на условиях межведомственного обмена, но и родителям тоже приходится это делать. Выплату получают семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В 2019 году в Приморье он составляет 34619,7 рубля, и необходимость регулярного подтверждения дохода вызывала наибольшее нарекание со стороны родителей. Тем не менее, этот документ необходим для оформления практически любой меры социальной поддержки, что закреплено нормативно-правовыми актами.

Я считаю это оправданным: государство, выделяя огромные средства на поддержку семей с детьми, жестко контролирует расходы регионов и требует неукоснительно соблюдать условия адресной помощи нуждающимся. При этом, вступившие в апреле 2019 года изменения в краевой закон позволяют существенно сэкономить время и силы родителей на подтверждение права на демографическую выплату», — отметила Наталья Лунь.

Также спикер добавила, что в 2018 году губернатор края Олег Кожемяко инициировал отдельный закон о поддержке многодетных родителей, который объединивший все выплаты прошлых лет и новые меры соцподдержки. Причем о необходимости такого закона говорили давно и на разных уровнях. Особенно его ждали многодетные семьи. Ведь единый документ упрощает получение нужной информации, позволяет родителям свободнее ориентироваться в вопросах социальной защиты.

Кроме этого, в новом законе предусмотрено увеличение размера некоторых выплат и компенсаций. В цифровом выражении это выглядит так — с 2019 года появляется выплата в 2 500 рублей на каждого ребенка в многодетной семье — это компенсация расходов на некоторые нужды детей, в том числе, на школьные принадлежности. А всего при подготовке детей к школе многодетные родители получат компенсацию до 5 000 рублей на каждого ученика, который есть в семье. В сумме выплаты на школу доходят до 7 500 рублей.

Также увеличен размер компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Раньше она составляла 30% расходов на коммунальные платежи, а с 2019 года это сумма выросла до 50%. И в 100%-ом размере — компенсация взноса на капитальный ремонт. Еще одна, новая мера социальной поддержки — законодательно закреплено освобождение многодетных семей от транспортного налога, в полном объеме. А вообще, новый закон изменил требования к доходу семьи, который необходим для оформления мер социальной поддержки. В прошлые годы он не превышал величины одного прожиточного минимума. По новому закону, меры социальной поддержки сейчас смогут оформить многодетные семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума.

«Снижение требований размера дохода позволит нам материально поддержать большее количество семей с детьми, — отметила Наталья Лунь. — В 2018 году получателями мер соцподдержки стали более 20 000 семей с детьми. В этом году эта цифра увеличится».

Еще одна новая инициатива, о которой невозможно не рассказать - поддержка в квартирном вопросе семей, в которых воспитывается не менее пятерых детей. Или, не менее трех, если у одного из детей имеется инвалидность. Такие семьи имеют право получить финансовую поддержку на приобретение квартиры или строительство собственного дома. Размер денежной выплаты рассчитывается исходя из состава семьи (18 квадратных метров на каждого) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Приморскому краю, устанавливаемой Минстроем России. Во втором квартале текущего года это 49 900 рублей. И уже поступило 47 заявлений от многодетных семей, из которых 29 уже получили свидетельства о праве на денежную выплату.

Остальные заявления – на рассмотрении у специалистов. По новому закону для того, чтобы подать документы на выплату, родители должны встать на учет как нуждающиеся в жилье в том муниципальном образовании, где они имеют постоянную регистрацию. Затем следует обратиться в «Единое социальное окно» или МФЦ по месту жительства. При этом законодательство не ограничивает многодетных родителей в праве приобретения квартиры или постройки дома в любом муниципальном образовании края.

И еще одна мера соцподдеркжи, которая появилась после встречи главы региона с приморцами, которые просили рассмотреть возможность помощи из регионального бюджета многодетным семьям в приобретении автомобиля. В марте 2019 года внесены соответствующие изменения в закон о социальной поддержке граждан. Право на выплату предоставляется семьям, в которых воспитываются шесть и более детей.

Инна Эстрина