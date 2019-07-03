Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сделала нелицеприятные выводы по итогам приема граждан в Судаке, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает Поклонская, в ходе депутатского приема около 50 человек обратились к ней с заявлениями по разным вопросам. Примечательно, что третья часть заявителей приехали в Судак из материковой части России, в том числе из Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и других регионов.

Как заявила Наталья Поклонская, каждое обращение будет направлено с депутатским запросом в компетентные органы для проведения проверки и принятия мер реагирования.





Особо депутат выделяет проблемы, связанные со здравоохранением в Крыму, включая и совершенно абсурдные случаи. Так, женщина ожидала очередь полтора года для проведения 5-летнему ребенку необходимой хирургической манипуляции по удалению аденоидов. В связи с ошибкой в анализах, допущенной в ходе лабораторных исследований, ребёнок пропустил очередь, из-за чего ему назначили новую дату - на осень 2020 года. Тем временем сами врачи предупреждают родителей о возможных последствиях для здоровья ребёнка в случае непроведения операции.

«К сожалению, эта абсурдная ситуация является далеко не единичным случаем», - возмущена Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников