Предложение МВД России о разрешении инспекторам ГИБДД приостанавливать действие водительского удостоверения без суда и следствия вызвало бурные протесты среди россиян, сообщает DEITA.RU. Свою гражданскую позицию автолюбители высказывают в социальных сетях.

Для начала напомним, чем так недовольны наши соотечественники. Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов высказался за то, чтобы сократить обязанности судей и в несколько за повысить компетенцию сотрудников Госавтоинспекции на автомобильных дорогах. Так, например, инспекторы могли ограничить действия водительских прав.

Именно эта мера категорически не понравилась россиянам. «Схема — как развить коррупцию», «Вот она — жила золотая», «О! Теперь понесется! Одно вымогательство будет! Переходим на самолеты и велосипеды», «Теперь начнется беспредел», «Ключевая фраза: «Государство неспособно»! А так давайте они сразу еще сажать будут без суда и следствия. Все равно в суде плюс минус тоже самое», «Не количество, а сумма взятки увеличится», «Они сейчас себя ведут как короли. Если примут — богами дорог станут», «Что за бред. И будут постоянные взятки, так как доблестные инспекторы грани не знают», — пишут комментаторы. Некоторые пользователи соцсетей оказались максимально лаконичными. «Беспредел», — написали они.

Примечательно, что нашлись и такие водители, которые увидели в данной инициативе плюс. «Это же хорошо! Дал взятку на видос закатал, и он на крючке», — потирают руки автолюбители.

Екатерина Брязгунова