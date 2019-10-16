telegr wh call

Новости

МРОТ повышают в России

16 Октябрь 2019, 19:15

Россиянам продлили жизнь на полгода

16 Октябрь 2019, 19:00

Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику

16 Октябрь 2019, 18:58

Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом

16 Октябрь 2019, 18:56

ГИБДД вводит новый тест для водителей

16 Октябрь 2019, 18:45

Школьников Приморья обучают определять инсульт

16 Октябрь 2019, 18:39

Люди Путина хотят следить за педофилами

16 Октябрь 2019, 18:30

Россиянин ограбил средневековую таверну

16 Октябрь 2019, 18:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Бессовестные работодатели разорили страну

деньга, карты, карта, монета, монеты, рубль, рубли

Экономика России потеряла более полутора триллионов рублей из-за выплат компенсаций получившим травмы на производстве гражданам. Об этом сообщает DEITA.RU.

На совещании ВНИИ труда заявили, что столь колосальные убытки страна потерпела из-за бессовестных работодателей, не желающих улучшать условия работы для своих сотрудников.

«Один целый и шесть десятых процента внутреннего валового продукта страны потерян в связи с несоблюдением установленных законодательством трудовых норм на предприятиях», - передает слова спикеров встречи «Известия».  

Под нарушениями подразумеваются создания или скорее не предотвращение работодателями условий, благоприятных для возникновения несчастных случаев на рабочих местах: травмирование сотрудников по вине начальства или собственной нерасторопности, нарушения производительности россиян из-за плохих условий труда. К последним относится, например, работа в непроветриваемом помещении.   

В ведомстве отметили, что из-за частых уходов россиян на больничные или преждевременных выходов на заслуженных отдых, многочисленных дополнительных выплат за ущерб здоровью или предоставления выходных дней, убытки терпят не только компании-нарушители, но и государственные соцведомства. Один только ПФР в прошлом году потерял почти девятьсот миллиардов рублей на досрочных пенсиях за «вредность», в то время как работодатели страны - сто шестнадцать миллиардов рублей из-за выплат компенсаций.

По итогам прошлого года, предприятия страны в общем счете недополучили пятьсот восемьдесят шесть миллиардов рублей прибыли из-за невыхода на работу травмированных сотрудников.

Екатерина Цой

Читайте также:

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

Доступную ипотеку внедряют в Приморье

Бесплатное образование активно получают предпенсионеры Приморского края

Популярное

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Вот зачем водители устанавливают магниты под номера

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
Загрузка...
Загрузка...