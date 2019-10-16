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Бессовестные работодатели разорили страну
Экономика России потеряла более полутора триллионов рублей из-за выплат компенсаций получившим травмы на производстве гражданам. Об этом сообщает DEITA.RU.
На совещании ВНИИ труда заявили, что столь колосальные убытки страна потерпела из-за бессовестных работодателей, не желающих улучшать условия работы для своих сотрудников.
«Один целый и шесть десятых процента внутреннего валового продукта страны потерян в связи с несоблюдением установленных законодательством трудовых норм на предприятиях», - передает слова спикеров встречи «Известия».
Под нарушениями подразумеваются создания или скорее не предотвращение работодателями условий, благоприятных для возникновения несчастных случаев на рабочих местах: травмирование сотрудников по вине начальства или собственной нерасторопности, нарушения производительности россиян из-за плохих условий труда. К последним относится, например, работа в непроветриваемом помещении.
В ведомстве отметили, что из-за частых уходов россиян на больничные или преждевременных выходов на заслуженных отдых, многочисленных дополнительных выплат за ущерб здоровью или предоставления выходных дней, убытки терпят не только компании-нарушители, но и государственные соцведомства. Один только ПФР в прошлом году потерял почти девятьсот миллиардов рублей на досрочных пенсиях за «вредность», в то время как работодатели страны - сто шестнадцать миллиардов рублей из-за выплат компенсаций.
По итогам прошлого года, предприятия страны в общем счете недополучили пятьсот восемьдесят шесть миллиардов рублей прибыли из-за невыхода на работу травмированных сотрудников.
Екатерина Цой