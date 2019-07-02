Июль принес Дальнему Востоку две беды в сфере строительства: кроме всероссийской реформы с эскроу-счетами в регионе могут перестать работать все заводы по производству цемента. Что будет с рынком недвижимости на Дальнем Востоке - в материале DEITA.RU.



С 1 июля в России почти все застройщики должны перейти на проектное финансирование через эскроу-счета. Это значит, что деньги дольщиков будут поступать в банки, а застройщик будет брать ссуды на строительство. Деньги от покупателей квартир можно будет получить только после окончания все работ.

Идея этой реформы появилась не на пустом месте. Слишком часто в России обманывали дольщиков. По данным заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, на начало 2019 года в стране насчитывалось более 98 тысяч обманутых дольщиков и почти 900 недостроенных домов. Проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками нет только в 17 регионах страны. А в остальных 68 эта проблема стоит остро.

Но введение проектного финансирования, решая одну проблему, добавляет других. Так, с 1 июля себестоимость квартир вырастет автоматически. Дело в том, что раньше застройщик, продавая квартиры дольщикам, от них же и получал финансирование на проект - без смс и регистрации, как говорится. Теперь эти деньги ему надо брать в банке под процент (деньги дольщиков все время заморожены и лежат на счете, их трогать запрещено). По данным «Российской газеты», процент для застройщиков равен 10-12%. Конечно же, застройщик заложит эти расходы в стоимость будущего жилья.

Еще одна проблема - отказ многих надежных банков работать с проектным финансированием. По данным ЦБ, на сегодняшний день только семь банков начали работу с эскроу-счетами. Из списка банков, которые ЦБ сделал уполномоченными по работе с проектным финансированием, уже 28 отказались в этом участвовать.

Наконец, третья проблема работы девелоперов с посредником в виде банка - частый отказ в выдаче кредитов на строительство. Система только начала работу, а по данным ЦБ, уже есть 10-15% отказов.

Это еще не все

Если проблема сотрудничества застройщиков с банками по новой схеме актуальна для всей России, то на Дальнем Востоке на это наложилась еще и собственная проблема. В рамках уголовного преследования экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева Генпрокуратура приняла решение арестовать счета группы компаний «Востокцемент» (подконтрольна Пушкареву). Если решение не отменят, работа заводов по производству цемента на всем Дальнем Востоке встанет, сообщает компания.

Это значит, что все застройщики вынуждены будут искать замену стройматериалу в других российских регионах. Еще один вариант - покупать цемент в Китае или Корее. Но при этом, само собой, себестоимость строительства вырастет еще сильнее.

Первичка потопит вторичку

Из-за того, что цены на квартиры на первичном рынке неминуемо вырастут, часть покупателей обратит внимание на вторичный рынок. Как считают в «НДВ-Супермаркет недвижимости», из-за этого подорожают квартиры в старых домах. Однако, по мнению риелторов, это произойдет не сразу: так как на эскроу-счета перейдут не все застройщики разом, подорожание будет сильным через два-три года.

Еще одно негативное влияние все перемен на рынке недвижимости - рост арендной платы. Когда цены на квадрат на первичном и вторичном рынках вырастут, интерес к аренде квартир поднимется. А вслед за интересом поднимутся и цены.

Сколько стоит квадратный метр?

Специалисты портала Domofond составили два рейтинга. Первый - города России - лидеры по росту цен на вторичном рынке недвижимости. Сравнивали цены в марте 2018 и в марте 2019 года.

В топ-10 вошли Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Курск, Тюмень, Химки.

Из всех этих городов максимальный рост цен зафиксирован в Казани: +17,2% за год (70 536 в 2018 году и 82 674 в этом). Во Владивостоке: +12,8% (99 537 в 2018 году и 112 284 в этом году), а в Хабаровске +12,9% (72 905 в 2018 году и 82 328 в этом).

Но есть города, в которых цены за квадрат на вторичке падают. Так произошло, правда, только в Нижнем Тагиле. Снижение составило 0,1%: 36 860 в 2018 году и 36 838 в этом.

На рынке новостроек, по данным того же Domofond, дела обстоят не лучшим образом. За год цены выросли на 30% в Подмосковье. В среднем рост цен за квадрат в новостройках составил 15-20%.

Например, в Щербинке в 2018 году квадрат стоил 95 070 рублей, а сейчас - 123 686 рублей. почти также сильно (на 23,4%) выросли цены и в Сочи. Год назад квадратный метр в новостройках стоил 98 875 рублей, сейчас - 122 046 рублей. Во Владивостоке средняя цена квадрата - 103 тысячи рублей.

И, учитывая вышеуказанные факторы, эти цифры - далеко не предел.

Елена Миронова