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Бетономешалка улетела в реку

бетономешалка в Неве

Спасатели готовятся вытаскивать большегруз из воды, сообщает DEITA.RU.

В Санкт-Петербурге рано утром в понедельник, 23 декабря, произошло серьезное ДТП. Как пишут «Невские новости», в нем погиб один человек.

По данным издания, все произошло на Малоохтинском проспекте у Октябрьской набережной. Бетономешалка врезалась в здание, после чего ее отрекошетило в легковушку и вынесло с набережной в Неву. Уже известно, что мужчина сумел выбраться из кабины, но погиб в ледяной воде.

Спасателям пришлось вытаскивать большегруз из Невы.

Елена Миронова

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