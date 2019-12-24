Бетономешалка улетела в реку

Спасатели готовятся вытаскивать большегруз из воды, сообщает DEITA.RU.



В Санкт-Петербурге рано утром в понедельник, 23 декабря, произошло серьезное ДТП. Как пишут «Невские новости», в нем погиб один человек.

По данным издания, все произошло на Малоохтинском проспекте у Октябрьской набережной. Бетономешалка врезалась в здание, после чего ее отрекошетило в легковушку и вынесло с набережной в Неву. Уже известно, что мужчина сумел выбраться из кабины, но погиб в ледяной воде.

Спасателям пришлось вытаскивать большегруз из Невы.

Елена Миронова