Новости
Дату снегопада озвучили синоптики
24 Декабрь 2019, 08:15
Страшной стаей занялся Следком
24 Декабрь 2019, 07:45
Холодной воды не будет по этим адресам
24 Декабрь 2019, 07:15
Синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник
24 Декабрь 2019, 06:30
Диетолог не советует этим людям пить минералку
24 Декабрь 2019, 05:45
Назначение Волочковой губернатором прокомментировали
24 Декабрь 2019, 05:00
Бетономешалка улетела в реку
24 Декабрь 2019, 04:15
Водителям сказали, как понять, что с двигателем без сервиса
24 Декабрь 2019, 03:30
Бетономешалка улетела в реку
Спасатели готовятся вытаскивать большегруз из воды, сообщает
DEITA.RU.
В Санкт-Петербурге рано утром в понедельник, 23 декабря, произошло серьезное ДТП. Как пишут «Невские новости», в нем погиб один человек.
По данным издания, все произошло на Малоохтинском проспекте у Октябрьской набережной. Бетономешалка врезалась в здание, после чего ее отрекошетило в легковушку и вынесло с набережной в Неву. Уже известно, что мужчина сумел выбраться из кабины, но погиб в ледяной воде.
Спасателям пришлось вытаскивать большегруз из Невы.
Елена Миронова
Читайте также:
Автобус с пассажирами вылетел с трассы
ГИБДД раскрыла подробности лобового ДТП
ГИБДД проверит всех водителей на алкоголь
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...