Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту массовой аварии во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении МВД России по Приморскому краю, в 14 часов по местному времени 23-летних водитель управлял бетономешалкой, которая двигалась по улице Магнитогорской. В какой-то момент у транспортного средства возникла техническая неполадка и его понесло на автомобили, а затем и на тротуар. На пешеходной дорожке бетономешалка наехала на мужчину.

На данный момент в полиции сообщили о трех пострадавших, среди них пешеход, водитель спецтехники и женщина, которая находилась за рулем Suzuki Escudo. Всего в аварии пострадали шесть автомобилей, часть из которых получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

По факту аварии проводится проверка.

Екатерина Брязгунова



