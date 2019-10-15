Без этих 10 шагов выезжать на авто опасно

Эксперт составил список вещей, которые важно проверять перед каждой поездкой, сообщает DEITA.RU.



Автомобиль – средство повышенной опасности. Эту фразу знают все, у кого есть права. Тем не менее, каждый раз садясь в машину, мы не делаем даже самых банальных проверок.

Конечно, в идеале перед каждой поездкой надо бы проверять уровень всех технических жидкостей, а также состояние колес и креплений. Но на это в современном мире времени нет. Журнал «За рулем» составил список из 10 важнейших вещей, которые необходимо проверять перед выездом.

Нет ли луж под днищем

На месте ли номера

Не сдулись ли шины

Нет ли царапин и вмятин на кузове

Нет ли на табло красных лампочек с ошибками

Работают ли дверные замки

Работают ли фары и фонари заднего хода

Правильно ли настроены зеркала

Есть ли топливо

Работает ли тормоз

Эти проверки уложатся в то время, которое необходимо машине, чтобы прогреться.

Елена Миронова