Новости
Экологический конкурс проходит в Приморье
15 Октябрь 2019, 13:01
Россия скоро совсем откажется от паспортов
15 Октябрь 2019, 13:00
Стало известно, что Сбербанк будет продавать в отделениях
15 Октябрь 2019, 12:45
«Ты не поверишь» — раскрыт размер пенсии российской звезды
15 Октябрь 2019, 12:40
Вот как легально оформить парковочное место во дворе
15 Октябрь 2019, 12:25
Приморцы могут получить помощь адвоката бесплатно
15 Октябрь 2019, 12:10
Мощное землетрясение потрясло Дальний Восток
15 Октябрь 2019, 12:00
Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке
15 Октябрь 2019, 11:45
Без этих 10 шагов выезжать на авто опасно
Эксперт составил список вещей, которые важно проверять перед
каждой поездкой, сообщает DEITA.RU.
Автомобиль – средство повышенной опасности. Эту фразу знают все, у кого есть права. Тем не менее, каждый раз садясь в машину, мы не делаем даже самых банальных проверок.
Конечно, в идеале перед каждой поездкой надо бы проверять уровень всех технических жидкостей, а также состояние колес и креплений. Но на это в современном мире времени нет. Журнал «За рулем» составил список из 10 важнейших вещей, которые необходимо проверять перед выездом.
Нет ли луж под днищем
На месте ли номера
Не сдулись ли шины
Нет ли царапин и вмятин на кузове
Нет ли на табло красных лампочек с ошибками
Работают ли дверные замки
Работают ли фары и фонари заднего хода
Правильно ли настроены зеркала
Есть ли топливо
Работает ли тормоз
Эти проверки уложатся в то время, которое необходимо машине, чтобы прогреться.
Елена Миронова