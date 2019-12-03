Без холодной воды останутся сотни столичных жителей

«Примводоканал» сказал, кому ждать отключений, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 3 декабря, жители 80 домов во Владивостоке останутся без холодной воды. Отключения планируются в центре города.

Как сообщили в «Примводоканале», с 9.00 до 19.00 не будет холодной воды по причине плановых работ по ремонту и диагностике.

Адреса:

Дальзаводская ул. 1,

1 стр.2,

2,

2 стр.1,

2 стр.12,

2 стр.14,

2 стр.13,

2А,

2 стр.18,

4,

5,

13,

17,

21,

23,

25,

27,

27А,

27Б,

31,

31 стр.2,

Капитана Шефнера ул. 2,

3,

Корабельная Набережная ул. 21,

Металлистов ул. 3,

5,

5А,

11,

12,

18,

22,

24,

26,

28,

30,

32,

Светланская ул. 66,

66Б,

67,

68,

68 стр.1,

69,

69В,

69Д,

70,

71,

72,

72А,

72Б,

72 стр.1,

72 стр.2,

72 стр.6,

72 стр.4,

72 кор.63,

72 кор.64,

72 кор.16,

73,

73А,

74,

76,

78,

78А,

78Б,

80,

80А,

80Б,

80В,

80Б стр.2,

80Б/2,

82,

83,

83А,

85,

86,

86А,

87,

87В,

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