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Без холодной воды останутся сотни столичных жителей
«Примводоканал» сказал, кому ждать отключений, сообщает
DEITA.RU.
Во вторник, 3 декабря, жители 80 домов во Владивостоке останутся без холодной воды. Отключения планируются в центре города.
Как сообщили в «Примводоканале», с 9.00 до 19.00 не будет холодной воды по причине плановых работ по ремонту и диагностике.
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