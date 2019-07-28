Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России прошли во Владивостоке, сообщает DEITA.RU по материалам ВВО по Тихоокеанскому флоту.





На парадных бочках в Амурском заливе выстроились боевые корабли основных классов. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, на катере обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником. С борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» командующий флотом обратился к морякам, жителям и гостям Владивостока, поздравив их с Днем ВМФ России.

Примечательно, что вот уже несколько лет во Владивостоке в праздничной программе отсутствует высадка на берег бога морей Нептуна со своей свитой. Как отмечает пресс-служба ВВО по ТОФ, при обходе парадной линии на катере командующего Тихоокеанским флотом была установлена рака с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного. Накануне, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного, хранимый в Богоявленском соборе города Москвы. Сопровождающие ковчег священники благословили святыней личный состав кораблей парадной линии.





Военно-спортивный праздник открыли артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы города Владивостока и Приморского края. Они представили вниманию зрителей театральную постановку в честь 32 годовщины учреждения Петром Первым Андреевского Военно-морского флага. В ходе исторической реконструкции были показаны знаковые события истории Тихоокеанского флота и Военно-Морского Флота России.





В морском параде и военно-спортивном празднике во Владивостоке было задействовано около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Дмитрий Санников