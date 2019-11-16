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Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
17 Ноябрь 2019, 12:59
Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Без отопления остались десятки горожан
Прорыв на тепловой сети оставил людей без теплых батарей в
минусовые температуры, сообщает DEITA.RU.
Без отопления остались жители нескольких домов Первомайского района Владивостока. По данным «ДВКС», из-за прорыва на тепловой сети тепла в домах не будет до полудня 18 ноября. Отключение произошло в обед 15 ноября.
Адреса:
Березовая ул. 9,
21,
21А,
Калинина ул. 80,
82,
84,
Краева ул. 7,
Ольховая ул. 17,
19
Елена Миронова
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