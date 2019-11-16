Без отопления остались десятки горожан

Прорыв на тепловой сети оставил людей без теплых батарей в минусовые температуры, сообщает DEITA.RU.



Без отопления остались жители нескольких домов Первомайского района Владивостока. По данным «ДВКС», из-за прорыва на тепловой сети тепла в домах не будет до полудня 18 ноября. Отключение произошло в обед 15 ноября.

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Елена Миронова