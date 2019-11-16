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Без отопления остались десятки горожан

батарея

Прорыв на тепловой сети оставил людей без теплых батарей в минусовые температуры, сообщает DEITA.RU.

Без отопления остались жители нескольких домов Первомайского района Владивостока. По данным «ДВКС», из-за прорыва на тепловой сети тепла в домах не будет до полудня 18 ноября. Отключение произошло в обед 15 ноября.

Адреса:

Березовая ул.  9,

21,

21А,

Калинина ул.  80,

82,

84,

Краева ул.  7,

Ольховая ул.  17,

19

Елена Миронова

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