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Без плиты и света: столицу лишат коммунальной услуги
Несколько десятков домов во Владивостоке останутся без света с 9.00 до 17.00 в понедельник, 5 ноября, сообщает DEITA.RU.
Согласно информации МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», выключение электричества будет плановным.
К сообщению прилагается список адресов:
100-летия Владивостока пр-т 70, 72, 161.
Академика Королева ул. 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23.
Александровича ул. 52.
Белинского ул. 1.
Босфора ул. 43, 52.
Восточный пр-т 5, 5Б, 9, 11, 13, 20, 22, 22Б, 26, 28.
Днепровская ул. 29.
Зои Космодемьянской ул. 27А, 31, 33, 44, 46, 48, 50, 52.
Надибаидзе ул. 17.
Острогорная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
Острякова пр-т 13.
Пальчевского ул. 1Б, 1В, 2В, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 17, 19А, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27А, 29А, 33.
Полины Осипенко ул. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34.
Радио ул. 3,
Ст. «Чайка» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 101, 102.
Успенского ул. 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 50, 52, 54.
Часовитина ул. 7.
Четвертая ул. 8.
Александра Маслова