Злостные нарушители правил дорожного движения скоро останутся без машины, водительского удостоверения, работы и даже без скидки на оплату штрафов. О том, какие автомобильные нововведения ожидаются в ближайшее время, а также о том, что обсуждают в стенах Государственной Думы и Госавтоинспекции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

Черный список

Злостных нарушителей Правил дорожного движения, как русских, так и иностранцев внесут в один черный список ГИБДД. На данный момент решение о том, сколько штрафов нужно заработать, чтобы оказаться в этой базе, еще не принято, а вот наказание во всю обсуждается. Например, таким водителям хотят запретить пользоваться краткосрочной арендой автомобиля, так называемым каршерингом.

Скажи скидке: нет

Водителей, которые регулярно нарушают скоростной режим, ждет лишение 50-процентой скидки. По мнению сотрудников Госавтоинспекции, подобные меры только стимулируют автолюбителей превышать скорость на опасных участках. Стоит отметить, что значительная часть аварий происходит только потому, что один из водителей не соблюдает скоростной режим. И это при том, что превышать на 19 километров в час можно абсолютно бесплатно.

Повышение штрафов

За каждое повторное игнорирование правил дорожного движения водителей хотят наказывать строже. Речь идет исключительно о тех нарушениях, которые фиксирует дорожная камера. Кроме того, за превышение скорости на 20–40 километров в час хотят штрафовать на три тысячи рублей. Это при том, что сегодня этот штраф составляет 500 рублей.

Остаться без прав

Лишать водительского удостоверения на год, а то и полтора в России хотят за систематические нарушения. Если водитель пренебрегает одним и тем же правилом дорожного движения в течение года, то он злостный нарушитель, а значит – должен ходить пешком.

Остаться без работы

Таксистов, которые день ото дня нарушают правила дорожного движения, хотят лишать работы. Такая мера связана в первую очередь с тем, что, по данным московской полиции, каждая десятая авария – ДТП с участием машины службы Такси.

Отберут машину

У тек, кто неоднократно попадался стражам порядка в нетрезвом виде, отберут автомобиль, а полученные средства обернут в пользу государства.

Екатерина Брязгунова