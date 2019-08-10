Сотрудники ГИБДД могут использовать и животных, чтобы выписать очередной штраф водителю, сообщает DEITA.RU.

Об еще одном «разводе» водителей рассказали пользователи в интернете. Как ни странно, но для этого используется транспортные средства, которые были популярны несколько веков назад, то есть телега, запряженная лошадью.

Как отмечают читатели, развод происходит на дороге с двуполостным разносторонним движением. Обычно такие дороги разделены сплошной или прерывистой полосой. Там, где идет сплошная линия, как раз и двигается телега, с очень низкой скоростью.

Часть водителей, конечно же, будут обгонять повозку, а после через километр их остановят сотрудники ГИБДД, которые и выпишут административный протокол, который может лишить прав или будет очень крупным.

По словам читателей, обычно водители телег находятся в сговоре с ГИБДД, а на телегу устанавливается скрытная камера, видеозапись с которой впоследствии может быть предъявлена в суде. В результате водители остаются без прав.

Иван Юрьев