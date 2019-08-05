Информация о скором исчезновении некоторых профессий недостоверна, сообщает DEITA.RU Е со ссылкой на «РИА новости».

Россиянам предрекали безработицу: депутат Госдумы Олег Шеин пообещал пятнадцати миллионам граждан потерю рабочих мест из-за того, что профессии без образования перестанут быть востребованными. По его словам, все больше становится функций, которые способны выполнять машины, искусственный интеллект и автоматизация производств становятся выгоднее использования человеческого труда. Это более выгодно для экономики, говорил Шеин.

На самом деле, свободные от труда деньки настанут для россиян еще нескоро, возражают в НИИ труда. Востребованы будут и водители, и охрана, и высококвалифицированные специалисты по новым, недавно появившимся направлениям деятельности. Специалисты ведомства обещают, что работы хватит всем.

Анастасия Туркова