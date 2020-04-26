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«Без Собчак скучно»: Политолог рассказал о роли Ксении в крабовой войне
Названы лица, которым выгоден разгоревшийся скандал
Директор центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал в своем телеграмм-канале появлении фамилии Собчак в «крабовой войне» и предположил, кому выгоден скандал сейчас, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил политолог, в «крабовой войне» без фамилии Собчак все было скучно. Он добавил, что краб является одним из самых маржинальных бизнесов в рыболовной сфере, потому что краб сразу же после ловли продается за границу, в отличие от рыбы, которую еще необходимо обработать.
«В прошлом году дальневосточные рыболовы писали Путину, дело в том, что компании, «Монерон» и Курильский универсальный комплекс ранее (до покупки Собчак) выступали против введения так называемых крабовых аукционов (их придумали только в конце 2018 года), на которых давали права на добычу. В итоге решение все же продавили, что привело к переделу в отрасли», - напоминает суть проблемы Илья Гращенков.
По его словам, одним из авторов передела был бывший премьер Дмитрий Медведев, который как раз и решил перераспределить до 50% квот. При этом политолог уверен, что покупка активов «крабового короля» Олега Кана и является тем самым переделом рынка.
«Местные отбиваются как могут, из-за чего и подключили Совфед, что бы надавить на них. Видимо решив, что раз Медведев ушел с поста, то можно попробовать отыграть ситуацию», - заключил политолог.
Напомним, что недавно стало известно о том, что семья Собчак приобрела доли в двух компаниях, которые специализировались на ловле краба. Компании контролируются Олегом Каном, предпринимателем, который покинул Россию (в отношении него ведется уголовное преследование). Суд Южно-Сахалинска арестовал имущество этих предприятий, после чего появился запрос матери Ксении Собчак, сенатора Людмилы Нарусовой.