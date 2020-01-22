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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

злая собака

Роскомнадзор вынес на рассмотрение Госдумы проект, согласно которому он будет иметь право сразу блокировать ролики о жестоком обращении с животными, не дожидаясь судебного решения, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

На данный момент федеральная служба вынуждена заносить сайты в реестр запрещенных только после судебного разбирательства. Однако, по мнению одного из авторов инициативы Владимира Бурматова, главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, такая проволочка грозит массовому распространению ролика по сети, где его могут увидеть множество людей.

«Нам надо, чтобы живодёрского контента просто не было в сети», — отмечает Бурматов.

Сейчас уже существует подобный механизм мгновенной блокировки, когда в сети появляются ролики порнографического характера с участием детей и несовершеннолетних подростков. Если законопроект будет одобрен, то Роскомнадзор сможет закрывать в досудебном порядке и живодерский контент.

Ирина Елкина

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