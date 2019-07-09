Об отключениях водоснабжения и электричества предупреждают владивостокцев МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал, сообщает DEITA.RU.

Девятого июля с девяти утра до пяти вечера пройдут ремонтные работы по адресам Борисенко, 17-31, Баляева, 34-62 и Котельникова, 10-12/1. В это время по указанным адресам будет приостановлено водоснабжение.

Аналогично, с девяти утра до пяти часов вечера будут проводиться ремонтные работы, из-за которых некоторым жильцам в краевой столице отключат электричество. Отключение может продлиться от двух до восьми часов. Список тех, кого коснутся отключения, можно посмотреть в таблице ниже.

Анастасия Туркова



