Без света останутся более 100 домов

Горожан предупредили о плановых отключениях, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 14 ноября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Об отключении предупредили МУПВ ВПЭС.

Света не будет с 9.00 до 17.00. Отключения связаны с плановыми работами.

Адреса:

Белинского ул. 9,

Бийская ул. 27,

Борисенко ул. 70А,

92,

Встречная 1-я ул. 1,

2,

3,

4,

6,

7,

8,

Вторая ул. 12,

16А,

Западная ул. 29,

Интернациональная ул. 64,

69,

71,

Карла Маркса ул. 123,

129В,

152,

Курильская (пос. Трудовое) ул. 24,

26,

30,

32,

38,

40,

42,

44,

52,

53,

54,

55,

56,

58,

Луговая ул. 59В,

Маковского ул. 129,

133,

137А,

Можжевеловая ул. 12,

16,

16А,

Находкинская ул. 1А,

3В,

Новожилова ул. 12,

14,

3,

5,

8,

Охотская ул. 1,

1/1,

2Д,

Первая ул. 10,

12,

1А,

4,

4А,

5,

5А,

6,

7,

7А,

8,

9А,

Подгорная ул. 12,

55,

57,

61,

63,

65,

Порт-Артурская ул. 107,

109,

111,

115,

117,

119,

121,

123,

125,

127,

Строительная 2-я ул. 11,

13,

15,

17,

19,

7,

9,

Строительная 3-я ул. 10,

11,

12,

13,

14Б,

15,

17,

18А,

19,

8,

9,

Трамвайная ул. 12,

14,

Шепеткова ул. 14,

14 стр.2,

16,

18,

19,

21,

23,

25,

27,

29,

31,

31/1,

32,

33,

34 стр.2,

34/36,

35,

37,

38,

40,

42,

44,

46,

6,

60,

60/1,

8,

8 стр.1,

8 стр.2,

8 стр.3,

8 стр.4,

8А,

8В