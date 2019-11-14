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Без света останутся более 100 домов
Горожан предупредили о плановых отключениях, сообщает
DEITA.RU.
В четверг, 14 ноября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Об отключении предупредили МУПВ ВПЭС.
Света не будет с 9.00 до 17.00. Отключения связаны с плановыми работами.
Адреса:
Белинского ул. 9,
Бийская ул. 27,
Борисенко ул. 70А,
92,
Встречная 1-я ул. 1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
Вторая ул. 12,
16А,
Западная ул. 29,
Интернациональная ул. 64,
69,
71,
Карла Маркса ул. 123,
129В,
152,
Курильская (пос. Трудовое) ул. 24,
26,
30,
32,
38,
40,
42,
44,
52,
53,
54,
55,
56,
58,
Луговая ул. 59В,
Маковского ул. 129,
133,
137А,
Можжевеловая ул. 12,
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16А,
Находкинская ул. 1А,
3В,
Новожилова ул. 12,
14,
3,
5,
8,
Охотская ул. 1,
1/1,
2Д,
Первая ул. 10,
12,
1А,
4,
4А,
5,
5А,
6,
7,
7А,
8,
9А,
Подгорная ул. 12,
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65,
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14Б,
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17,
18А,
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Трамвайная ул. 12,
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Шепеткова ул. 14,
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