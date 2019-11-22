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Без света останутся жители 70 домов в столице
Из-за плановых работ люди останутся без электричества,
сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 22 ноября, по ряду адресов во Владивостоке не будет света. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Электричества не будет весь рабочий день: с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ.
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40,
41,
42,
44,
46,
48,
50,
52,
54,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
Лесная ул. 30,
Подгорная ул. 12,
55,
57,
61,
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