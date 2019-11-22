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Без света останутся жители 70 домов в столице

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Из-за плановых работ люди останутся без электричества, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 22 ноября, по ряду адресов во Владивостоке не будет света. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Электричества не будет весь рабочий день: с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ.

Адреса:

Барклая ул.  2А,

6Б,

6А,

6В,

8,

8А,

14Е,

14Ж,

Встречная 1-я ул.  1,

2,

3,

4,

6,

7,

8,

Зеленая ул.  46,

48,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

57,

58,

58А,

59,

61,

62,

62А,

63,

64,

65,

66,

67,

Клубная ул.  28,

30,

32,

34,

36,

38,

40,

41,

42,

44,

46,

48,

50,

52,

54,

56,

57,

58,

59,

60,

61,

62,

Лесная ул.  30,

Подгорная ул.  12,

55,

57,

61,

63,

65,

Сельская ул.  7,

Шаляпина ул.  19,

Шилкинская ул.  4,

4А,

4В,

6,

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