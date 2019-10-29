Без света оставят 150 домов

Отключения продлятся весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.



Представители МУПВ ВПЭС предупредили горожан о массовых отключениях электричества. Так, 154 дома останутся без света во вторник, 29 октября.

По данным энергетиков, света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.

Адреса:

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10А,

12,

12А,

12Б,

14Г,

14К,

25,

8Г,

Александровича ул. 52,

Анучинская ул. 83,

85,

Борисенко ул. 23,

25,

27,

29,

31,

38,

Братская ул. 16,

18,

Восточный пр-кт 11,

13,

20,

22,

22Б,

26,

28,

5,

5Б,

9,

Днепровская ул. 29,

Калиновая ул. 12,

14,

18,

24,

3,

5,

8,

Каштановая ул. 11,

Кипарисовая ул. 2,

4,

Ковальчука ул. 15,

16,

17,

17А,

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20,

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Луговая ул. 59,

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15А,

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19,

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21Б,

21В,

21Г,

7,

7А,

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Нестерова ул. 13,

Океанский пр-кт 26,

Пшеницына ул. 101,

103,

105,

107,

109,

111,

113,

115,

117,

117В,

119,

119Б,

123,

46,

52,

54,

56,

58,

60,

83,

87,

89,

93,

95,

97,

99,

Сливовая ул. 9,

Сусанина ул. 24,

25,

27,

28,

31,

33,

35,

Тунгусская ул. 15,

17,

19А,

20,

20А,

22,

23,

23А,

24,

24А,

25,

26,

26А,

27,

28,

28А,

29,

31,

33,

37,

39,

41,

49А,

51,

53,

Фадеева ул. 30А,

Хвойная ул. 10,

11,

12,

18,

2,

5,

Шелковичная ул. 9