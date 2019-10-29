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Без света оставят 150 домов
Отключения продлятся весь
рабочий день, сообщает DEITA.RU.
Представители МУПВ ВПЭС предупредили горожан о массовых отключениях электричества. Так, 154 дома останутся без света во вторник, 29 октября.
По данным энергетиков, света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.
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