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19 Август 2019, 19:45

Без света оставят 150 домов

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Отключения продлятся весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.

Представители МУПВ ВПЭС предупредили горожан о массовых отключениях электричества. Так, 154 дома останутся без света во вторник, 29 октября.

По данным энергетиков, света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.

Адреса:

Адмирала Юмашева ул.  10,

10А,

12,

12А,

12Б,

14Г,

14К,

25,

8Г,

Александровича ул.  52,

Анучинская ул.  83,

85,

Борисенко ул.  23,

25,

27,

29,

31,

38,

Братская ул.  16,

18,

Восточный пр-кт  11,

13,

20,

22,

22Б,

26,

28,

5,

5Б,

9,

Днепровская ул.  29,

Калиновая ул.  12,

14,

18,

24,

3,

5,

8,

Каштановая ул.  11,

Кипарисовая ул.  2,

4,

Ковальчука ул.  15,

16,

17,

17А,

18,

19,

20,

22,

26,

Луговая ул.  59,

59А,

59Б,

61,

63,

65,

69,

83А,

83В,

Мостовая ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

Муравьева-Амурского ул.  22,

24,

26А,

Находкинская ул.  10,

10Б,

12,

13,

13Б,

15А,

17,

19,

2,

21Б,

21В,

21Г,

7,

7А,

9,

Нестерова ул.  13,

Океанский пр-кт  26,

Пшеницына ул.  101,

103,

105,

107,

109,

111,

113,

115,

117,

117В,

119,

119Б,

123,

46,

52,

54,

56,

58,

60,

83,

87,

89,

93,

95,

97,

99,

Сливовая ул.  9,

Сусанина ул.  24,

25,

27,

28,

31,

33,

35,

Тунгусская ул.  15,

17,

19А,

20,

20А,

22,

23,

23А,

24,

24А,

25,

26,

26А,

27,

28,

28А,

29,

31,

33,

37,

39,

41,

49А,

51,

53,

Фадеева ул.  30А,

Хвойная ул.  10,

11,

12,

18,

2,

5,

Шелковичная ул.  9

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