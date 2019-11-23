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Без света оставят 59 домов
Энергетики заранее предупредили об отключениях, сообщает
DEITA.RU.
В понедельник, 25 ноября, во Владивостоке по ряду адресов отключат электроснабжение. Об этом сообщает МУПВ ВПЭС.
Так, света не будет в 59 домах. Отключения начнутся в 9.00 и закончатся в 17.00. Они связаны с плановыми ремонтными работами.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт 99,
40 лет ВЛКСМ ул. 10,
12,
13,
14,
15,
17,
19,
21,
60 лет ВЛКСМ ул. 3,
Борисенко ул. 9А,
9Б,
12А,
14,
Волжская ул. 1,
Гоголя ул. 27,
33,
35,
Карла Маркса ул. 21,
Кирова ул. 77А,
93А,
Короткая ул. 2А,
2Б,
4,
4Б,
6А,
6,
6Б,
Ландышевая ул. 4,
Ломаная ул. 18,
Порт-Артурская ул. 29,
31,
33,
35,
37,
39,
Тверская ул. 3,
5,
6Б,
6,
6А,
7А,
9,
10,
10А,
Уютная ул. 2,
4,
8,
10,
12,
14,
14А,
24,
26,
28,
30,
32,
42,
Чичерина ул. 10