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17 Декабрь 2019, 04:15
Без света оставят столичных жителей во вторник
Рекомендуется заранее приготовить перекусы, сообщает
DEITA.RU.
В части Владивостока во вторник, 17 декабря, снова не будет электричества. Отключения связаны с проведением плановых работ по ремонту и диагностике сети.
Как сообщили в МУПВ ВПЭС, света не будет в 119 домах с 9.00 до 17.00.
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1А,
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