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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Без света оставят столичных жителей во вторник

свет

Рекомендуется заранее приготовить перекусы, сообщает DEITA.RU.

В части Владивостока во вторник, 17 декабря, снова не будет электричества. Отключения связаны с проведением плановых работ по ремонту и диагностике сети.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, света не будет в 119 домах с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Алябьева ул.  5,

7,

9,

Ватутина ул.  26,

Восточная 5-я ул.  41,

70,

72,

Главная ул.  23Г,

23Д,

25В,

25Г,

25Д,

32Б,

40В,

42,

Комитетская ул.  10,

10А,

10Б,

11,

11А,

12,

13,

15,

16,

16Б,

17,

18,

18А,

19,

1А,

2,

20,

21,

22,

24,

4,

5,

7,

7А,

7В,

8,

9,

Крутая 2-я ул.  4,

6,

8,

Нейбута ул.  11,

45,

45А,

47,

47Б,

51,

53,

57,

61,

63,

63А,

63Б,

Океанский пр-кт  26,

Полетаева ул.  46Д,

46К,

48,

48/1,

50,

50Б,

Пологая ул.  58,

Пригородная 1-я ул.  10,

101,

103,

105,

107,

3,

4,

6,

8,

96,

98,

99,

Рыбацкая ул.  25,

27,

29,

31,

36,

38,

40,

42,

44,

44А,

46,

46А,

Скатная ул.  32,

40В,

40Ж,

44А,

Толстого ул.  25,

27,

29,

37,

Урицкого ул.  3,

4А,

7,

Уютная ул.  10,

12,

14,

14А,

2,

24,

26,

26А,

28,

30,

32,

34,

36,

38,

4,

40,

42,

8,

9

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