Без света оставят жителей столицы (адреса)

Отключения были запланированными, сообщает DEITA.RU.



В среду, 20 ноября, по ряду адресов во Владивостоке произойдет отключение электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света не будет в 90 домах с 9.00 до 17.00 по причине ремонтных работ.

Адреса:

Бийская ул. 18,

26,

Вязовая ул. 1,

2,

6,

8,

Героев-Тихоокеанцев ул. 14,

24,

24А,

26,

28,

Грибоедова ул. 25,

Западная ул. 22,

Интернациональная ул. 51,

Калинина ул. 253,

255,

257,

261,

Кипарисовая ул. 14,

16,

Клубная ул. 19,

21,

25,

26,

27,

29,

31,

35,

37,

39,

43,

45,

47,

49,

51,

53,

55,

Комсомольская ул. 1,

10В,

11,

12,

13,

14,

14/2,

16,

18,

18А,

18Г,

1В,

2,

20,

20А,

20В,

25Б,

27А,

27А стр.2,

27Б,

27В,

27Д,

29,

3,

41,

5А,

7,

7А,

8,

9,

9А,

9В,

9В стр.2,

Крылова ул. 10,

Лермонтова ул. 5А,

Мыс Кунгасный ул. 1А,

2,

3Б,

5,

Надибаидзе ул. 6А,

Некрасовская ул. 21А,

Окатовая ул. 1,

11,

11А,

1А,

3,

5,

7,

9,

9А,

Уютная ул. 46,

48,

50