Как определить степень изношенности тормозных колодок, заглянув под капот, сообщает DEITA.RU.

Скрежета лучше не дожидаться, считают многие водители. Оценивать износ визуально не удобно, ведь это еще надо умудриться так заглянуть. Но есть иной способ.

Под капотом есть расширительный бачок для тормозной жидкости. Как правило, отметка на нем в обычном состоянии находится между значениями «минимум» и «максимум». Но при этом уровень жидкости понемногу падает, когда колодки изнашиваются. Цилиндры в суппортах выдвигаются все дальше, забирая тормозную жидкость. Из-за этого падает ее уровень.

Проверьте, не связано ли падение уровня антифриза с протечкой, и меняйте тормозные колодки, если нет.

Анастасия Туркова