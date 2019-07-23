Свет и воду не оставят некоторым из жителей края днем двадцать третьего июля, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждают МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

Рабочие будут проводить ремонт некоторых участков, поэтому c 09:00 до 17:00 будет отключена вода у проживающих в следующих домах: Острякова, 2-4в. Партизанский проспект, 35, 37, 43, 45, 47. Немного дольше, с 09:00 до 19:00 воды не ожидается в этих домах: Чкалова, 20, 20а, 22, 24, 26.

С девяти утра до пяти часов вечера отключения от электроэнергии оставят граждан без света на два-восемь часов. Чтобы проверить, касаются ли вас сегодняшние отключения, смотрите таблицу ниже.

Анастасия Туркова



