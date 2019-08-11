Ролик с героями уже появился в Сети, сообщает DEITA.RU.



Каждый год жители Владивостока жалуются на одну и ту же проблему – огромные ямы на дорогах. И из года в год проблему эту решить не могут – даже несмотря на то, что в этом году Владивосток стал столицей ДФО.

Огромные ямы на Луговой буквально мешают проезду автомобилей и собирают постоянные пробки. Несколько жителей Владивостока устали от этого и решили бороться с проблемой самостоятельно. Люди купили щебень и собственноручно засыпали ямы на улице Луговой у поворота к парку Минного городка. Видео размещено на странице в Инстаграм dpskontrol_125rus

Елена Миронова