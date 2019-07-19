Стая бездомных собак держит в страхе жителей Фокино. За короткий промежуток времени от укусов пострадало несколько человек. Обращения в полицию и городскую администрацию ни к чему не привели, сообщает DEITA.RU.

В информационное агентство с просьбой придать огласке обратилась жительница Фокино Светлана Антонова. Она рассказала, что несколько бездомных собак облюбовали территорию обычной пятиэтажки на Карла Маркса, 49. Домочадцы не гоняют и даже подкармливают. Однако в начале месяца они напали на Светлану во дворе собственного дома. Сначала на женщину обрушился громкий лай, потом одна из собак набросилась на женщину, укуса было два – пострадала нога, кровотечение не останавливалось три дня.

«Я забежала в ближайший магазин. Мне помогли перебинтовать рану, вызвали скорую. Пока ждали бригаду, эта же собака покусала другую женщину. У неё травма оказалась более серьёзная, она больше недели была на больничном», – рассказала Светлана.

Подруги по несчастью вместе писали заявление в полицию, ходили по врачам. Как ни странно, когда женщины рассказали о том, что с ними случилось, и врачи и полицейские сразу поняли, о какой собаке идёт речь: большая, чёрная дворняга неоднократно оставляла местным жителям на память рваные раны.

Заявление в полиции приняли и направили в городскую администрацию, оттуда Светлана получила устный ответ: в городе Фокино служб, которые занимаются отловом бродячих животных, нет. В течение месяца придёт официальное письменное подтверждение беспомощности власти.

И тут круг замкнулся: в Приморье просто некуда обратится за помощью по такой проблеме. В крае нет организаций, которые занимаются отловом и стерилизацией бездомных животных.

С тех пор, как эти полномочия передали муниципалитета, они годами безуспешно ищут желающих бороться с проблемой бездомных животных. На портале государственных закупок постоянно висит предложение на «оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека». В этом году стоимость контракта составила больше 10 миллионов рублей. Однако предложение все равно не заманчивое. Яркий пример тому — скандальный приют в Артеме, который зоозащитники прозвали живедерней, а остальные посочувствовали решившемуся на муниципальный контракт бизнесмену.

Но вернёмся в Фокино. Вершить самосуд над кусачей собакой местные жители не собираются: можно схлопотать штраф и даже сесть в тюрьму - 2018 году вышел федеральный закон об ответственном отношении к животным. Светлана давно простила обидчицу - животных ей жалко, как известно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Но переживания за маленькую внучку не утихают. Несмотря на дождливое лето, дети целыми днями бегают во дворе.

И пока в крае не нашёлся миллионер-благодетель, готовый работать без прибыли, жителям Фокино приходится надеяться только на хорошее настроение дворняги.

Екатерина Кононенко