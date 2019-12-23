«Бежать, не оглядываясь»: крик души обманутых дольщиков взбудоражил соцсети

Преподаватели ДВФУ - члены кооператива ЖСК «Остров» опубликовали шокирующие факты, сообщает DEITA.RU.

«Как же человека нужно было доконать, чтобы он такое написал», - подписчики приморского паблика в Instagram активно сочувствуют обманутому дольщики - педагогу ДВФУ Ксении Феоктистовой, которая оказалась в числе обманутых дольщиков ЖСК «Остров». Девушка написала пост отчаяния на собственной страничке в сети после сообщений об отказе от федерального финансирования.

Напомним, что DEITA.RU неоднократно освещало недовольство членов кооператива. ЖСК «Остров» на Русском острове в Приморском крае - один из долгостроев Саммита АТЭС, когда в 2012 году вице-премьер Игорь Шувалов стал инициатором строительства целого посёлка для педагогов и научных сотрудников Дальневосточного государственного федерального университета. Хорошей задумке не суждено было сбыться, по крайней мере в установленные сроки. За несколько лет возведение должно было завершиться, но люди, вложившие свои накопления в ЖСК «Остров», до сих пор не получили жильё. Недовольные члены кооператива систематически выражают негодование, проводя санкционированные митинги в центре Владивостока.

Ксения Феоктистова, по всей видимости, дойдя до крайней точки кипения, решила опубликовать в социальной сети публикацию, полную отчаяния.

«Считаю свой пост официальным заявлением и готова понести полную ответственность перед всеми инстанциями», - предупреждает Ксения в самом начале повествования. Далее педагог рассказывает, что в обещанные сроки жильё не было сдано, а хождение по инстанциям не приносит результатов. Даже после обращение к власти региона, Ксении «напомнили», что проектом занимается АО «ДОМ.РФ». Однако на прошлой неделе представители ДОМ.РФ сообщили, что средства в размере чуть более полутора миллиардов, которые, как было заявлено на полях ВЭФ, поручил выделить Дмитрий Медведев для завершения строительства, предоставлены не будут.

Вероятно, на фоне данных событий Ксения Игоревна решила поделиться своей историей в социальной сети, сообщив что вложила в будущее жильё 4,5 млн рублей.

«Дома скоро сгниют. Я живу с сыном, где придётся», «Я как старший преподаватель ДВФУ заявляю, что из этой страны надо бежать, не оглядываясь», - громкие слова педагога могут шокировать людей, не знакомых с ситуацией.

Ксения Феоктистова среди прочих моментов выразила мысль, что за свои вложенные средства купить сейчас она сможет лишь «обратно свою убогую однушку». Преподаватель упомянула и о примере других членов кооператива.

«Среди нас есть многодетная семья, у которой старший ребёнок с ДЦП. Они вступили в кооператив в надежде, что смогут выносить ребёнка на свежий воздух. Девочке было 7. Сейчас ей 13 лет, она уже не ходит. Живут они впятером в двушке на 5 этаже без лифта», - пишет Ксения Феоктистова.

В социальной сети публикация собрала большое количество комментариев, в подавляющем большинстве люди выказывают недовольство сложившейся ситуацией.

Более года назад, в конце октября 2018 года, Ксения Игоревна уже писала подобный пост о борьбе за собственное жильё, однако он был гораздо более спокойных настроений. На данный момент, по всей видимости, ситуация накалилась из-за официального заявления ДОМ.РФ о том, что обещанные премьер-министром миллиарды для завершения строительства предоставлены не будут. Значит впереди неопределённость, строгая экономия и новые митинги.

Софья Корф