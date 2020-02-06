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Безнадежный протест приморцев против точечной застройки поддержал профсоюз

застройка

«Затяжная война» идет между жителями трех домов и застройщиком

Безнадежный протест жителей дома №8 по улице Чапаева(и прилегающих 112-го и 116-го домов по Кирова) поддержали в Приморском профсоюзе работников рыбхозяйства. Организация направила в мэрию и другие инстанции Владивостока постановление – в поддержку инициативы местных сохранить сквер и зеленые насаждения, на месте которых скоро появится большой 30-этажный комплекс, сообщает ИА DEITA.RU

Вот уже год, как продолжается «затяжная война» - между жителями трех домов, любящих свой двор, и застройщиком – в лице СЗ «Талан-Владивосток». Были и свои баррикады, причем в буквально – летом местные мужчины и женщины сооружали укрепления и не пускали на территорию рабочих. Были и акции, в том числе – достаточно мирные. В общем - к проблеме вырубки многолетних деревьев и исчезновению любимого места отдыха привлекали внимание всеми возможными способами. 

В поддержку протестов горожан официальный документ выпустил профсоюз работников рыбного хозяйства. Корреспондент ИА DEITA.RU побеседовал с председателем этой организации, чтобы узнать, в чем же причина такого пристального внимания, казалось бы, далекого от темы точечной застройки сообщества. 

«Да все очень просто. У нас в этом доме, Чапаева 8, живет немало ветеранов труда из нашей отрасли, некоторые – действующие члены профсоюзной организации. Так получилось потому, что в свое время дом построили «напополам» город и рыбный комбинат. Одна из женщин, местных жительниц, зовут её Раиса Гречанник, на собрании профсоюза, ветераном которого она является, рассказала нам о проблеме. Мы поддержали. Вот как-то так», - рассказал председатель Профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный. 

 Несмотря на похвальную гражданскую активность, в том числе – со стороны сторонних общественных организаций, перспективы местных жителей сохранить сквер пока не слишком радужные. Застройщик в настоящий момент имеет полное юридическое право на владение и распоряжение данной землей, так как выкупил её у АО «ДОМ.РФ» в начале 2019-го. В марте того же года о грядущей точечной застройке узнали местные, что и повлекло начало противостояния. Условным лидером всего движения против застройки стала еще одна женщина, живущая в том же доме, что и ветеран труда Раиса Гречанник. Имея юридическое образование, Елена Дорошенко активно отстаивает свои и интересы своих соседей. Она поделилась с нами свежими сведениями по ситуации со сквером на Чапаева/Кирова.

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«Дело вот в чем – мы по сути не имеем юридических оснований запрещать застройщику строить тут свои 30-этажки. Да, мы протестуем. Но кое-что мы все-таки можем. Дело в том, что в 2006 и 2008 годах администрация Владивостока выпускала два постановления(№3266 и№2992), (там) все очень запутанно но суть такая: проезд и подъездная дорога на придомовом участке нашем – мы можем на нее наложить публичный сервитут», - объяснила в беседе корреспондентом агентства женщина-активистка. 

Речь идет о том, что «обитатели» домов 112, 116 по Кирова, и 8 по Чапаева, смогут ограничить СЗ «Талан-Владивосток» в их «аппетитах» на участок земли, который так любят и с таким рвением отстаивают местные. Примечательно, что сразу после разговора редакции с Еленой, последней пришло письмо из прокуратуры, в котором ведомство сообщает о намерении обратиться в суд – по вопросу с той самой подъездной дорогой. Как именно сложатся события дальше – покажет время. 

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