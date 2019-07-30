Власти определили сроки, после которых все уличные животные должны быть помещены под надзор, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

1 января 2022 года закончится переходных период, после которого все безнадзорные животные будут в обязательном порядке перемещаться в приюты.

Такое решение может принять Госдума если соответствующий законопроект будет одобрен депутатами. Авторами предложения стали парламентарии из Санкт-Петербурга.

Законотворцы предлагают также и введение правил для строительства и работы приютов для животных. Они уже были разработаны и представлены в парламенте, однако всё ещё не приняты.

Дмитрий Шевченко