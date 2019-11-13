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Безнал раздора: водитель автобуса унизил пассажирку

Автобус

Жительница Владивостока пожаловалась на крайнюю грубость и хамство со стороны водителя одного из городских маршрутов - №60, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала девушка в городском паблике revizor.vdk, она ехала по маршруту №60 и хотела расплатиться картой.

«Всегда расплачиваюсь безналом во всех автобусах – никогда не было с этим проблемы. В этом автобусе я приложила карту к терминалу, на что мне выдали надпись о том, что данный вид карты валидатор не обслуживает», - рассказала пассажирка.

После неудачи девушка попросила водителя помочь ей с терминалом и попробовать оплатить проезд другой картой, на что шофер грубо отказал ей и попросил отойти, чтобы не мешать рассчитывать других пассажиров.

После этого мужчина все-таки включил терминал, но девушка вновь не смогла оплатить по нему. Пассажирка отмечает, что налички у нее с собой не было.

«Я спросила у него, как можно оплатить проезд. В ответ водитель начал хамить мне и повышать голос. Спасибо молодому человеку, который пытался решить мою проблему», - рассказала девушка.

В итоге жительница краевого центра ушла без оплаты.

Напомним, что случаи хамского поведения среди водителей общественного транспорта во Владивостоке – не редкость. Так, ранее жительница краевого центра жаловалась на то, что водитель грубо нахамил ей после простого вопроса о наличии терминала безналичной оплаты.

Также достаточно многие жители дальневосточной столицы жалуются на резкую, неумелую и опасную манеру езды большинства водителей. «Как дрова везет», - фраза, довольно часто звучащая как в салонах автобусов, так и в городских пабликах.

 

Александра Маслова

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