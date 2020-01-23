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Безналичный расчет появится в автобусах Находки
К 1 июля 2020 года в автобусах приморской Находки должен появиться безналичный расчет, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в администрации города, сейчас специалисты рассматривают три варианта комплексов, сравнивая опыт их внедрения в других городах.
Кроме того, местные предприятия стали чаще говорить об «омоложении» автопарка Находки. Так, около 12 автобусов, чей срок эксплуатации был слишком долог, перестанут выходить на маршрут. В свою очередь, перевозчики собираются закупить новый транспорт для пассажирских перевозок. Отмечается, что первые автобусы должны прибыть в Находку уже весной.
Напомним, что с 1 марта билет на автобус в Находке будет стоить 30 рублей, а ежемесячный проездной – тысячу 50 рублей.
Отметим, что недавно в крае стартовало массовое профилактическое мероприятие – ГИБДД усилила контроль над общественным транспортом. В частности, будут проверятся как техническое состояние самих автобусов, так и поведение и соблюдение ПДД и всех требований труда водителями транспорта.
Александра Маслова