«Безобразие»: россияне возмущены инновациями в школах

Перевёрнутые уроки могут появиться в российских школах по инициативе министерства просвещения, сообщает DEITA.RU. Родители школьников уже возмутились передачей ответственности за обучение с учителей на плечи мам и пап.

Министерство просвещения РФ разрабатывает единую модель повышения квалификации педагогов России. Инновации коснутся как методов представления материала, так и предметной части - будет пересмотрено что именно преподают ученикам. Часть материала включат в обязательный сегмент, часть станет вариативным. В план повышения квалификации войдёт обязательная стажировка.

Среди прочих моментов может появиться любопытная практика - «перевёрнутые» уроки. Они предполагают усвоение теоретической программы в домашних условиях, в процессе просмотра видеороликов или презентаций. В классе же останется только разобрать практические задачи.

Именно такие уроки и возмутили родителей, которые после работы бдят будто на «второй смене», проверяя и корректируя выполнение домашнего задания.

«Это просто безобразие - уроки дома учить!! Ладно еще домашнее задание делать, но теорию дома проходить - это перебор!», - негодует мама шестиклассника.

Чем старше класс, тем сложнее задания, тем больше времени ученик (а с ним с родители) тратит времени на их выполнение. Нередки случаи, когда вся семья начинает готовиться ко сну далеко за полночь.

Решение об изменении порядка повышения квалификации назрело не просто так. Как отмечает «Российская газета», только 8% педагогов считают существующее повышение квалификации практически полезным для карьеры. Подавляющее большинство педагогов уверено, что сбор всевозможных сертификатов и грамот, а также сухие лекции никак не способствуют реальному повышению квалификации. Задумка интересная и нужная, в перспективе нацеленная на повышение качества образования в стране. Однако как система будет реализована на практике - россияне смогут оценить в ближайшее время.

Софья Корф