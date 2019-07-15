Только за последнюю неделю на Дальнем Востоке зафиксировано 4 случая массового отравления детей и возбуждено три уголовных дела по факту массового заболевания детей в оздоровительных лагерях, сообщает DEITA.RU.

Новости про массовое отравление детей уже никого не удивляют. Лето – время каникул, неужели на Дальнем Востоке дети лишены шанса на беззаботный отдых, а родители могут забыть про крепкий сон?

География заболеваний растёт. Первым был «Юный рыбак», лагерь находится под приморским поселком Преображение, тогда 20 было госпитализировано, за помощью обратились 67 человек. В итоге место отдыха закрыли, и делом занялась прокуратура, возбудив уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Досталось и Арсеньеву. В детском саду «Елочка» у семерых воспитанников садика диагностировали кишечные инфекции ротавируса и норовируса, сообщил департамент здравоохранения Приморского края.

Затем в поле зрения прокуратуры попал и столичный лагерь «Юнга» под Владивостоком после сообщения о заболевании 25 детей инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Вопрос о его дальнейшей работе пока остается открыт, и в дело также вмешался прокурор по той же статье.

Трагичные рекорды Приморья побил психоневрологический интернат в Хабаровске – отравилось около 200 человек. В результате проверки Роспотребнадзор обнаружил нарушения всех норм в пищеблоке. И интернат превратился в лазарет. По данному факту также возбуждено уголовное дело, ведется прокурорская проверка.

В общей сложности в детских и социальных учреждениях за последнюю неделю пострадали более 300 детей, возбуждено уже 3 уголовных дела, и как минимум одно детское учреждение вероятно не продолжит свою работу этим летом.

Отметим, что на старте летнего сезона все детские учреждения проходили соответствующие проверки надзорных органов. Станет ли череда массовых отравлений поводом для тотальных проверок детских лагерей, покажет время. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Екатерина Кононенко