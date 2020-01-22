Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам

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Посол РФ Александр Мацегора обсудил с заместителем гендиректора Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества, сообщает DEITA.RU.
Как информирует официальный аккаунт российского посольства в Facebook, в ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов.
Российский посол, в частности, поблагодарил собеседника за поддержку корейской делегацией переизбрания России в качестве члена Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО) по первой группе государств. Россия (СССР) избирается в Совет ИКАО с 1971 года.
Согласно актуальным предложениям приморских туроператоров, четырехдневный тур к корейским друзьям из Владивостока обойдется в чуть более 25 тысяч рублей. Там широкие улицы свободны от автомобильных пробок, товары в магазинах дешевы и даже можно встретить настоящих пионеров в красных галстуках.
Дмитрий Санников