Минтранс внёс в правительство предложения по повышению безопасности полётов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отметила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября.

Также чиновник рассказала, что среди предложений значится совершенствование господхода в сфере управления безопасностью полётов, а также установление состава и формата предоставления данных о факторах опасности и риска.

Ранее замглавы Минтранса Александр Юрчик уже сообщал журналистам, что ведомство, не дожидаясь итогов расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, готовит предложения премьер-министру Дмитрию Медведеву в сфере авиации, в том числе по пилотам и технике.

Дмитрий Шевченко