Безопасность пассажиров обеспечат электрошокером

Службам транспортной безопасности разрешат пользоваться электрошокерами, сообщает DEITA.RU.

В Госдуме подчеркнули, что такую возможность можно будет использовать лишь в крайних случаях.

Помимо этого, закон запрещает использовать шокеры на детях, инвалидах и беременных, если те, в свою очередь, не нападают на пассажиров, водителей, охрану и экипаж и не угрожают их жизни и здоровью.

Депутаты отмечают, что электорошокеры можно применять к тем, кто нападает на сотрудников транспорта, пассажиров, нарушает порядок или портит имущество таким образом, что это несет вред жизни и здоровью окружающих.

Отмечается, что закон вступит в силу через три месяца.

Александра Маслова