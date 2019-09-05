Водители больше не смогут обманывать систему безопасности в машине, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней безопасности.

Соответствующую инициативу законотворец направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву. По его словам, данная мера необходима в связи с частыми случаями пренебрежения водителей своей безопасностью.

Некоторые из них используют блокираторы ремней не только на своём сиденье, но и на местах пассажиров. В случае аварии не пристёгнутые люди, находящиеся в машине, во много раз чаще получают травмы.

Таким образом, по словам депутата, применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности автомобиля.

В связи с вышеописанным Петров также попросил МВД рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД и введения наказания для водителей вплоть до лишения прав.

Дмитрий Шевченко