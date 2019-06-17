Депутат ЗС ПК провел заседание Общественного совета партийного проекта, сообщает DEITA.RU.

Обстоятельный разговор между представителями заинтересованных структур прошел на заседании Общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» во Владивостоке. Координатор проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Юрий Корсаков считает: дорожно-транспортные проблемы региона должны решаться комплексно, при обязательном участии общественности и администраций муниципальных образований.

Острая проблема

Вначале обсудили ситуацию с аварийностью в регионе, которая складывается не лучшим образом. Несколько лет назад Приморье входило в число лидеров по снижению ДТП, но сегодня тенденции иные. Количество дорожно-транспортных происшествий за первые 5 месяцев года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9%, пострадало 1436, погибло 111 человек (рост на 11%), количество наездов на пешеходов выросло на 9,7%.

Притом, выделяются огромные средства федерального и краевого бюджетов на приведение в порядок транспортной сети и снижения рисков безопасности на дорогах. Так, 1,8 млрд рублей в 2019 г. получили муниципалитеты, входящие во Владивостокскую агломерацию, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Состояние автомобильных дорог, ход их ремонта и финансирование регулярно обсуждаются в ходе заседаний комитетов Заксобрания Приморского края, на сессиях.

Как указал Юрий Корсаков, за каждым объектом (а их запланировано 60 в текущем году) от партии «Единая Россия» будет закреплен куратор, как правило, депутат.

Дмитрий Шевченко