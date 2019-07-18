В стране становится всё меньше безработных, сообщает DEITA.RU.

Росстат оценил уровень безработицы в России. Согласно данным ведомства, на данный момент она составляет всего 4,4%. Специалисты свидетельствуют, что показатель достиг исторического минимума.

Как отмечают представители статистического ведомства в своём отчёте, по состоянию на июнь 2019 года всего лишь 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%, на таком уровне она фиксировалась в мае 2019 года и сентябре 2018-го.

Дмитрий Шевченко