Безработицу в России будут побеждать по-новому

Специалисты предложили свои варианты решения важной проблемы, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда готовится к будущей борьбе с безработицей, которая может начаться после массовой замены людей на роботов. Ведомство уже разрабатывает стратегию, которая позволит нивелировать негативный эффект от высвобождения от необходимости работать на прежних местах миллионов граждан.

В частности, Минтруд для начала планирует определить список профессий, которые подпадают под риск остаться ненужными ввиду прихода всеобщей цифровизации. Далее, по мнению чиновников, будет необходимо проработать программу по повышению психологической устойчивости людей к грядущим изменениям.

Не лишними будут и рекомендации для бизнеса в ключе того, что именно нужно будет делать и какие управленческие решения принимать для минимизации последствий автоматизации для людей.

Конечно же, отдельным направлением работы станет направление переобучения граждан на новые специальности, где пока всё ещё нужно непосредственное участие человека.

Ранее ведомство заявило, что уже к 2030 году почти половина всех рабочих мест в России может стать недоступна для граждан, т.к. их заменят роботами.

Дмитрий Шевченко