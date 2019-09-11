Безработные устроили бум на рынке ипотеки

Люди без работы стали массово брать жильё в кредит, сообщает DEITA.RU.

Интересная тенденция наметилась на столичном рынке ипотеки. По данным агенства PROобмен, за последнее время среди тех, кто берёт ипотеку, вырос процент безработных.

Несмотря на всю странность ситуации, в этом месяце доля людей, не имеющих работу, но взявших ипотеку, выросла до 17%. При этом, эксперты отмечают, что в большинстве случаев эти люди работают фрилансерами, что означает, что хоть у них и нет какого-то одного официального места работы, это не мешает им потенциально зарабатывать большие деньги, достаточные для обслуживания ипотеки.

Также примечательным оказалось и то, что по информации агенства, часть из ипотечных заёмщиков составили мигранты из соседних стран. Также в исследовании указано, что в России есть несколько банков, которые готовы давать деньги в ипотеку даже без подтверждения дохода у соискателя.

Дмитрий Шевченко