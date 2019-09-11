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Безработные устроили бум на рынке ипотеки
11 Сентябрь 2019, 13:30
Люди без работы стали массово брать жильё в кредит, сообщает DEITA.RU.
Интересная тенденция наметилась на столичном рынке ипотеки. По данным агенства PROобмен, за последнее время среди тех, кто берёт ипотеку, вырос процент безработных.
Несмотря на всю странность ситуации, в этом месяце доля людей, не имеющих работу, но взявших ипотеку, выросла до 17%. При этом, эксперты отмечают, что в большинстве случаев эти люди работают фрилансерами, что означает, что хоть у них и нет какого-то одного официального места работы, это не мешает им потенциально зарабатывать большие деньги, достаточные для обслуживания ипотеки.
Также примечательным оказалось и то, что по информации агенства, часть из ипотечных заёмщиков составили мигранты из соседних стран. Также в исследовании указано, что в России есть несколько банков, которые готовы давать деньги в ипотеку даже без подтверждения дохода у соискателя.
Дмитрий Шевченко
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