Безработным алиментщикам предложили помочь деньгами

Алиментщиков, пострадавших в период коронакризиса, хотят поддержать в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

В Национальном родительском комитете предложили ввести компенсацию выплат детям, один из родителей которых остался без работы и, как следствие, без заработка.

Общественники объяснили необходимость такой помощи осложнившейся экономической ситуацией в России. По их мнению, большая часть родителей могла лишиться постоянного источника доходов из-за эпидемии.

При этом, как отмечают в Комитете, соответствующие выплаты должны быть временной мерой, а после завершения кризиса и вовсе алиментщики должны будут возместить оказанную им материальную помощь.