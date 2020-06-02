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Безработным алиментщикам предложили помочь деньгами

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Государство может начать компенсировать часть их расходов

Алиментщиков, пострадавших в период коронакризиса, хотят поддержать в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

В Национальном родительском комитете предложили ввести компенсацию выплат детям, один из родителей которых остался без работы и, как следствие, без заработка.

Общественники объяснили необходимость такой помощи осложнившейся экономической ситуацией в России. По их мнению, большая часть родителей могла лишиться постоянного источника доходов из-за эпидемии.

При этом, как отмечают в Комитете, соответствующие выплаты должны быть временной мерой, а после завершения кризиса и вовсе алиментщики должны будут возместить оказанную им материальную помощь.

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