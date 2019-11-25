Безрассудность и отвага: рыбаки проваливаются под лед

Дальневосточные рыбаки уже начали расплачиваться за свое нетерпение. Так, на Сахалине четверо «отважных» провалились под лед и утопили мотособаку, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывает сахалинское издание «Сахалин.Инфо», на озеро Малое Буссе уже начали выходить первые любители подледной рыбалки. Несмотря на то, что лед еще тонок и полупрозрачен, некоторые рыбаки просто не могут терпеть.

Издание отмечает, что все обошлось без жертв, и люди смогли выбраться из полыньи. Однако, зачастую такие события имеют куда более плачевные результаты.

Кроме того, в местных пабликах все чаще возникают жалобы на мусор, оставленный поклонниками зимней рыбалки. Однако, что говорить о мусоре, «когда им на собственные жизни плевать».

Местные жители высказываются о таких «героях» с негативом и скептицизмом.

«Неужели такая потребность в этой рыбе, что стоит так рисковать? Или мозгов просто нет?»

Напомним, что МЧС ежегодно напоминает о том, что выходить на лед в межсезонье – затея, опасная для жизни. В Приморье каждый сезон жертвой собственной неосмотрительности становятся десятки рыбаков – и тонут сами, и отправляют под лед свои машины и технику.

Александра Маслова