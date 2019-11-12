Безусловный базовый доход может стать спасением России

Эксперты оценивают идею введения безусловного базового дохода в России, сообщает DEITA.RU.

Безусловный базовый доход – весьма интересная социально-экономическая концепция из появившихся в последнее время. Ее суть заключается в том, что государство платит своим гражданам: всем или какой-то определенной части. Для получения денег не нужно работать, нужно просто быть гражданином страны.

Сторонники идеи указывают на то, что безусловный базовый доход решит проблему бедности и экономического неравенства, снизит уровень преступности, затраты на медицину (если на работе меньше стрессов, то и здоровье лучше), а также позволит людям заниматься именно тем, чем хотят они, а не чего требует от них рынок труда. Интересно, что идею ББД считают как минимум перспективной экономисты как левых, так и правых взглядов.

Однако глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе форума Artificial Intelligence Journey сообщил, что в России несколько ближайших лет не стоит вопрос введения безусловного базового дохода. Как считает Орешкин, необходимо, чтобы сначала общий уровень производительности в России вырос.

По мнению промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, в том, что Максим Орешкин сделал подобное заявление — ничего удивительного нет: для нашей страны безусловный базовый доход - дело далекого будущего, до которого мы с вами точно не доживем. Удивительное другое — как люди в России вообще умудряются выживать при нынешних низких доходах. «Я с интересом проанализировал сайт для поиска работы и увидел там немало вакансий с зарплатами 20-30 тыс. рублей, а то и 15 тыс. рублей. На такие деньги взрослому человеку прокормиться практически невозможно. Мне интересно, почему руководителям предприятий не стыдно предлагать работать у них за нищенское подаяние?

И почему бы нашим федеральным ведомствам не озаботится их проверками с целью оценки реального финансового состояния и принятие мер по повышению зарплат сотрудникам? В тоже время в условиях падения покупательной способности населения государство могло бы начать выплачивать всем нам безусловный базовый доход, тогда бы глядишь, и экономика задышала бы получше. Деньги на это есть - бюджет России профицитный. Но вряд власти сделают такой шаг», - говорит Леонид Хазанов.

По правде говоря, за рубежом пока есть лишь один пример успешного применения безусловного базового дохода — в американском штате Аляска: там всем его жителям выплачивается часть доходов региона, аккумулируемых в специальном фонде. В Европе же пока лишь проводятся эксперименты с безусловным базовым доходом, в частности, в Финляндии 2 тысячам безработным платилось пособие 560 евро в месяц. Результаты опыта в Финляндии оказались противоречивы: кто-то продолжал поиски работы и нашел ее, кто-то нет.

«Вообще противники безусловного базового дохода считают, что он стимулирует безделье людей, сторонники — что помогает выжить. Я лично отношусь ко второй категории: безусловный базовый доход можно выплачивать жителям нашего государства за исключением мигрантов. Можно в принципе обойтись и без него, но тогда надо закрыть границы для работников из бывших союзных республик, повысить оплату труда на действующих предприятиях и создавать новые. Это было бы все-таки лучшим выходом из сложившейся ситуации», - подчеркнул Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников