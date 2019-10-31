Безымянные приморские горы получили имя

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента одобрили предложение о присвоении наименования "Будищева" безымянным горам, расположенным в горной системе Сихотэ-Алинь на территории Партизанского городского округа, сообщает DEITA.RU.

С предложением увековечить память одного из первых исследователей территории Приморского и Хабаровского краев подполковника корпуса лесничих Алексея Федоровича Будищева в мае текущего года в краевой парламент обратился член Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" - Общество изучения Амурского края Николай Бабенков.



Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международным отношениям Джамбулат Текиев, в соответствии с действующим законодательством комитет признал представленные документы соответствующими установленным требованиям и получил заключение губернатора Приморского края об одобрении данной инициативы. Предложение поддержали и жители Партизанского городского округа.



Исследования руководителя лесоустроительной партии Алексея Будищева создали научную основу географии лесов юга Дальнего Востока России, в которой освещалось не только географическое распределение, но и состояние древесных насаждений. В период с 1860 по 1867 годы Будищев совершил несколько многомесячных экспедиций по территории современного Приморья и Хабаровского края, во время которых были получены материалы о географии, флоре, фауне, населении новых земель. В 1864 году им была составлена "Карта части Приморской области, заключающей Приамурский и Приуссурийский края и прибрежье Восточного океана".



Результаты работы лесоустроительной партии были изложены исследователем в книге "Описание лесов южной части Приморской области", изданной в 1883 году, переизданной в 1898 и 2016 годах. Императорское Русское географическое общество высоко оценило результаты работы Алексея Будищева по исследованию лесов Приамурья и Приморья и удостоило его высокой награды - малой золотой медали.

Дмитрий Санников