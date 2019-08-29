60% россиян предпенсионного возраста не могут выйти на работу из-за критического уровня безработицы в стране. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Согласно расчетам экспертов Пенсионного фонда России, более шести миллионов предпенсионеров из 10,1 не смогли найти свое место на бирже труда или же были вынуждены уйти с последнего работы досрочно.

В своем официальном письме Федеральной службе по труду и занятости РФ ПФР сообщил о четырех миллионах трудящихся предпенсионного возраста, из которых 1,8 миллиона – это мужчины от 55 до 59 лет, работающие женщины от 50 до 54 лет составляют 2,2 миллиона.

Данная статистика не учитывает предпенсионеров, состоящих в неофициальных трудовых отношения с работодателями. Но, несмотря на это, специалисты продолжают утверждать, что уровень безработицы среди граждан 50+ остается критическим и связан в первую очередь с дискриминацией россиян на работе по возрастному признаку.

Екатерина Цой